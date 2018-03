Três jogos abrem rodada da Série B Depois de duas derrotas consecutivas, o Marília vai tentar a reabilitação diante do Caxias, nesta terça-feira, pelo Campeonato Brasileiro da Série B. Outros dois jogos abrem a sexta rodadas, todos com início previsto para as 20h30. A situação do Marília é complicada, porque o time soma apenas quatro pontos e ocupa a 21.ª posição. Além disso, nas últimas duas rodadas perdeu para o União Barbarense, por 3 a 0, em Santa Bárbara d´Oeste (SP) e para o Santa Cruz, por 3 a 1, em Recife (PE). Esta pode ser a última chance do ex-zagueiro Wladimir se firmar na profissão de técnico. O Caxias, com sete pontos e na oitava posição, tenta esquecer a inesperada derrota em casa para o CRB, por 3 a 1. Quem reencontra sua torcida, após duas vitórias fora de casa, é o CRB, de Alagoas. O time de Maceió (AL) venceu o Vila Nova, por 1 a 0, e o Caxias, por 3 a 1, e agora soma oito pontos em sétimo lugar. Animado vai receber o Avaí que venceu o Vila Nova, por 2 a 0, chegando aos nove pontos e na cobiçada quinta posição. Na zona do rebaixamento e vindo de duas derrotas seguidas para CRB, em casa, e Avaí, fora, o Vila Nova tenta se reabilitar no Estádio Serra Dourada diante do Bahia, quarto colocado, com 10 pontos. Uma nova derrota pode custar o emprego do técnico Mauro Galvão. No final de semana, a diretoria do Criciúma demitiu José Luís Plein, desgastado após a derrota para o Náutico, por 4 a 2. O substituto ainda não está definido, mesmo porque o time catarinense é o lanterna da competição, com apenas três pontos. Santo André e Santa Cruz dividem a liderança, com 13 pontos, mas o time paulista leva vantagem no saldo de gols (9 a 6).