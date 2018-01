Três jogos agitam a Copa Estado amanhã A terceira rodada da Copa Estado de São Paulo segue neste sábado com mais três jogos. As atenções da tarde estarão voltadas para o jogo em Rio Claro, onde os donos da casa, apenas o quinto do Grupo 2, com três pontos, recebe o Atlético Sorocaba, líder do Grupo 1 e que conquistou duas vitórias nas duas primeiras partidas. Em Araraquara, a Ferroviária, terceiro do Grupo 2, com três pontos, tem pela frente o São Caetano-B no estádio da Fonte Luminosa. O time do ABC Paulista, mesmo reforçado de alguns jogadores que disputam o Campeonato Brasileiro, é a decepção da competição, com duas derrotas em dois jogos. No último deles, derrota em casa para o Palmeiras-B por 5 a 0. Encerrando a tarde de futebol da Copa Estado, em Bauru o Noroeste recebe o Jaboticabal. Os dois times têm uma vitória e um empate no campeonato. Sábado - 15h - Rio Claro X Atlética Sorocaba; Ferroviária X São Caetano-B; Noroeste X Jaboticabal; Domingo - 11h - Palmeiras-B X São Bento; Ituano X Juventus; Rio Branco X Nacional; XV de Piracicaba X EC Osasco; XV de Jaú X São Paulo-B; Marília-B X Sertãozinho; Paraguaçuense X Comercial; Mirassol X Inter de Bebedouro; Rio Preto X Barretos; Olímpia X Taquaritinga.