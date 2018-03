Três jogos agitam o Paulista da Série A2 A briga pelo acesso à primeira divisão do futebol paulista segue neste sábado, quando será disputada a segunda rodada da segunda fase do Campeonato Paulista da Série A2. Na primeira rodada, houve muito equilíbrio entre os times, com o Flamengo sendo o único time a vencer. Dos oito clubes que sonham com uma das duas vagas à primeira divisão, seis estarão em campo no sábado. O primeiro jogo acontece em Limeira, onde a Internacional tenta a reabilitação contra o Bandeirante, a partir das 16 horas. Na primeira rodada, a Internacional perdeu, fora de casa, para o Flamengo, pelo placar de 2 a 0. O Bandeirante conquistou um empate heróico com o Botafogo. Após estar perdendo por 5 a 2, o clube de Birigüi chegou ao empate por 5 a 5. Para esta partida, o técnico Pintado, da Internacional, tem um importante desfalque. O meia Lê, o principal destaque do time no campeonato, foi operado nesta semana de apendicite e ficará pelo menos 20 dias fora do time. Já na lateral-direita, o treinador promoveu o "conflito de irmãos". Ele sacou do time o então titular Fabiano e escalou o seu irmão Bruno. No Bandeirante, o técnico Wantuil Rodrigues faz mistério e esconde o esquema tático. Ele pode manter o 4-4-2 ou então optar pelo 3-5-2, reforçando mais o sistema de marcação. Mas terá o retorno do zagueiro Magalhães e a estréia do lateral-esquerdo Da Silva, ex-Marília. Em Ribeirão Preto, às 18h30, o Botafogo recebe o Flamengo e não quer dar novo vacilo, como na partida com o Bandeirante. O Flamengo, mesmo jogando fora de casa, buscará os três pontos para disparar na liderança do Grupo 4. O Botafogo perdeu nesta semana o meia Ricardo, que vinha tendo belas atuações. O jogador sofreu uma contusão no joelho direito e ficará pelo menos 45 dias fora. No Flamengo, o técnico Galli Neto terá todo o elenco à disposição, já que o zagueiro Marquinhos volta de suspensão. Pelo Grupo 3, fechando as partidas de sábado, a Francana recebe o Taubaté. A ESPN Brasil mostra o confronto, ao vivo, a partir das 20h45. Com a presença da televisão, os jogadores vão se desdobrar. No Taubaté, a lista de desfalques do técnico Toninho Moura parece interminável. Três jogadores - Rincon, Vágner e Fabiano - estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo e o volante Cafu, com uma contusão no tornozelo direito, ainda é dúvida. Na Francana, a preocupação é com o setor defensivo. O técnico Ruy Scarpino não gostou da atuação da defesa no empate por 2 a 2 com o Taquaritinga, na primeira rodada, e cobra mais empenho dos jogadores. A rodada será completada domingo cedo, a partir das 10 horas, com o jogo entre Nacional e Taquaritinga. Classificação Grupo 3 - 1) Taubaté, Nacional, Taquaritinga e Francana - 1 ponto Grupo 4 - 1) Flamengo 3 pontos; 2)Bandeirante e Botafogo 1; 4) Internacional 0.