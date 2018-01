Três jogos movimentam 18.ª rodada da Série A-3 do Paulista Três jogos abriram na tarde deste sábado a 18.ª rodada do Campeonato Paulista da série A-3. O destaque foi a vitória do Catanduvense por 1 a 0 sobre o Olímpia, no confronto que mexeu com a zona de classificação à próxima fase. Com a vitória o time de Catanduva ficou muito perto da classificação, já que chegou aos 32 pontos e pulou para o sexto lugar. O Olímpia caiu para a oitava posição e pode sair do G8, se os concorrentes vencerem no complemento da rodada, neste domingo. Em Hortolândia, SEV e São Bernardo fecharam a rodada e não saíram de um empate por 0 a 0, que agradou mais ao time do ABC. O São Bernardo foi a 32 pontos e assumiu a quinta posição. O SEV caiu para 14.º com 19 pontos. No único jogo realizado nesta manhã, o Mauaense empatou em casa com o Independente e ficou na 18ª colocação, com apenas 12 pontos. O time de Mauá não depende apenas de si para escapar da degola. O Independente ficou com 21 pontos e na 13.ª posição, sem risco de rebaixamento e sem chances de classificação.