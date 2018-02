Três jogos na abertura da Série B1 A rodada de abertura da segunda fase do Campeonato Paulista da Série B-1 será completada neste domingo, com três partidas. Em São Bernardo do Campo, às 15 horas, o Palestra irá jogar com a Ferroviária, enquanto no mesmo horário o Santa Ritense receberá o Monte Azul, em Santa Rita do Passa Quatro. De manhã, a partir das 11 horas, o Jalesense terá pela frente o ECUS-Suzano, em Jales. Nesta fase, os oito times que restaram - quatro classificados de cada um dos dois grupos da fase inicial - irão jogar entre si dentro de um único grupo, em sistema de turno e returno. Os quatro melhores garantem vagas na Série A3 de 2005. A Ferroviária era apontada desde antes o início da competição como grande favorita ao título - pelo investimento feito pela diretoria no elenco e na estrutura do clube - e confirmou os prognósticos liderando a primeira fase quase que de ponta a ponta. O time de Araraquara terminou com 31 pontos e isolado na primeira colocação do Grupo 1. Já o Palestra passou por mais percalços para conseguir a classificação. O time precisou mandar todos os jogos da primeira fase em Mauá, enquanto seu estádio, o Primeiro de Maio, passava por reformas para se adequar ao Estatuto do Torcedor. O jogo com a Ferroviária será o primeiro "em casa" na competição. No Grupo 2, o alviverde ficou na quarta colocação, com 22 pontos. Santa Ritense e Monte Azul devem fazer um confronto equilibrado. As campanhas são bastante semelhantes, mas a vantagem é dos visitantes. Enquanto o time de Santa Rita do Passa Quatro terminou a primeira fase na terceira posição do Grupo 2, com 23 pontos (sete vitórias, dois empates e cinco derrotas), o Monte Azul ficou na vice-liderança do Grupo 1, com 28 pontos (oito vitórias, quatro empates e duas derrotas). Jogando em casa, o Jalesense terá o desafio de tentar furar a defesa do ECUS-Suzano, a melhor do campeonato, com apenas nove gols sofridos em 14 partidas. Além disso, o time de Suzano fez melhor campanha: terminou a primeira fase como líder do Grupo 2, com 29 pontos, enquanto o Jalesense ficou com a quarta e última vaga do Grupo 1, com 26 pontos.