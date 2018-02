Três jogos nesta terça na Libertadores A primeira fase da Copa Libertadores tem três jogos marcados para esta terça-feira. O jogo que chama a atenção para os brasileiros, em especial os torcedores do Santos, pois é do mesmo Grupo 2: LDU x Bolívar, em Quito (EQU), às 19 horas (com SporTV). Os outros dois jogos da noite são: Libertad x Independiente Medellín, em Assunção (PAR), às 21h15 (também com SporTV), pelo Grupo 1; e Sporting Cristal x Deportivo Cuenca, em Lima, às 23h30 (PER), pelo Grupo 8.