Três jogos pela Copa Estado de São Paulo A Copa Estado de São Paulo, que tem sua primeira rodada neste final de semana, prossegue neste sábado com mais três jogos, começando às 15 horas. Em Rio Claro, os donos da casa recebem o Nacional. O time da capital, comandado pelo técnico Túlio Tangioni há mais de cinco anos, já confirmou que irá utilizar apenas jogadores das categorias de base para montar uma base forte para a disputa do Paulista da Série A2 de 2004. Em Araraquara, a Ferroviária, que tenta se reerguer após o rebaixamento para a quarta divisão estadual, recebe o Atlético Sorocaba, que faz o caminho inverso e este ano conseguiu o acesso inédito à primeira divisão do Campeonato Paulista. Em Bauru, o renovado Noroeste recebe a Matonense. A rodada será completada domingo com 10 jogos, inclusive o clássico entre Palmeiras B e São Paulo B, no Parque Antártica, às 10 horas, com transmissão ao vivo da Rede Vida de Televisão.