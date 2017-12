Três jogos pela Copa Mauro Ramos A Copa Mauro Ramos de Oliveira tem três partidas marcadas para a manhã deste sábado, em sua quarta rodada. Na última quinta-feira à noite, o Ituano não saiu de um empate em 0 a 0 com Juventus, no Estádio Novelli Júnior, mas mesmo assim, chegou à liderança do Grupo 1 com sete pontos. Apenas as duas melhores equipes de cada grupo passam à segunda fase. A outra partida do Grupo 1 será no ABC paulista. O Santo André, vice-líder com seis pontos, recebe o União Barbarense, lanterna com apenas três, às 11h00, no Estádio Bruno José Daniel. Na última rodada, as duas equipes se enfrentaram em Santa Bárbara do Oeste e o Ramalhão venceu por 3 a 0. Pelo Grupo 2, o Rio Branco, líder isolado com sete pontos, joga contra o Ferrvoviária, vice-líder com quatro, às 11h00, no Estádio Décio Vitta, em Americana. Na quarta-feira, as duas equipes empataram em 0 a 0, jogando na cidade de Araraquara. Fechando a quarta rodada, o Comercial, terceiro com três pontos, encara a Matonense, quarta colocada com também três, às 11 horas, no Estádio Palma Travassos, em Ribeirão Preto. Na partida em Matão, o time da casa levou a melhor e venceu por 2 a 1, conqu istando sua primeira vitória na competição. Classificação: Grupo 1 - 1)Ituano 7 pontos; 2) Santo André 6; 3) Juventus 4 e 4)União Barbarense 3. Grupo 2 - 1)Rio Branco 7 pontos; 2)Ferroviária 4; 3) Comercial e Matonense 3 pontos.