Três líderes no Paulista da Série B1 Três clubes lideram o Campeonato Paulista da Série B1, equivalente à quarta divisão, após a realização da 14ª rodada, marcada por seis empates: Lemense, Tupã e Guaratinguetá. Todos têm 27 pontos. Confira os jogos da rodada: Lemense 1 x 1 Rio Claro, Tupã 0 x 0 Linense, Guapira 2 x 2 Mauaense, Palestra 1 x 1 Guarulhos, XV Caraguá 1 x 2 Guaratinguetá, Batatais 1 x 0 Santa Ritense, Fernandópolis 3 x 3 Primavera e Velo Clube 3 x 3 Monte Azul. Pela Série B2, quinta divisão, o destaque foi a Ponte Sumaré que goleou o Palmeirinha, por 4 a 0, em Porto Ferreira. O líder ainda é o Corinthians B (33 pontos) que empatou com o vice-líder Ecus, por 1 a 1, em Suzano. Confira os resultados da 14ª rodada: Guarujá 2 x 1 Montenegro, Radium 1 x 1 Joseense, Capivariano 1 x 2 Guaçuano, Ecus 1 x 1 Corinthians B, Jalesense 2 x 0 Paulista, Lençoense 1 x 1 Pirassununguense, Palmeirinha 0 x 4 Ponte Sumaré e Penapolense 1 x 1 Elo Sport. Na Série B3, sexta divisão, a surpresa foi a derrota do Grêmio Barueri, por 3 a 1, para o lanterna do Grupo 1, o Votuporanga. O Barueri ainda lidera com 25 pontos. No Grupo 2, o Jabaquara ampliou sua vantagem na liderança, ao vencer o Campinas, por 2 a 1. O time santista soma 29 pontos. Confira os resultados da 11ª rodada: Grupo A - Tanabi 2 x 1 Santacruzense, Gazeta 0 x 1 Ranchariense, Itapetininga 3 x 1 Vocem, Votuporanga 3 x 1 Grêmio Barueri, Itararé 1 x 1 Comercial Tietê (interrompido); Grupo B - Portuguesa B 2 x 1 Águas de Lindóia, Campinas 1 x 2 Jabaquara, Osasco 2 x 0 Ginásio Pinhalense, Paulistano 0 x 1 São Vicente (W0) e Serra Negra 2 x 1 Jacareí.