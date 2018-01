Três lutam por liderança na Série A-2 Quatro jogos encerram neste domingo a 11ª rodada do Campeonato Paulista da Série A-2. A liderança do Grupo 1 é a mais acirrada, com Bandeirante, Taquaritinga e Araçatuba (que jogou no sábado), disputando ponto a ponto o primeiro lugar. O Bandeirante irá enfrentar o desesperado Botafogo, em Ribeirão Preto. O time de Birigüi lidera com 20 pontos e vem de uma goleada aplicada por 4 a 0 no Taquaritinga, quando tirou a primeira posição do rival. Enquanto isso, o Botafogo ocupa tem somente nove pontos e briga para não ser rebaixado. Na rodada anterior o time de Ribeirão Preto foi derrotado pelo Olímpia por 1 a 0.Este jogo será mostrado ao vivo pela TV Cultura, a partir das 18h10. Já o Taquaritinga, com 18 pontos, irá jogar em casa justamente contra o Olímpia, que ocupa o quinto lugar, com 13 pontos. Ainda no Grupo 1, Mirassol e Rio Preto fazem o clássico regional em Mirassol. O time da casa soma 13 pontos, enquanto o Rio Preto tem dois a menos (11 pontos). Pelo Grupo 2, o Flamengo terá pela frente o Juventus, em Guarulhos, num confronto de opostos na classificação. Enquanto o time da Grande São Paulo tem sete pontos e vem de uma derrota por 3 a 1 para o Oeste, de Itápolis, o clube da Mooca venceu o Taubaté, por 1 a 0, no último final de semana e está com 20 pontos, bem distante do líder São Bento. Confira os jogos deste domingo: 10 horas - Mirassol x Rio Preto; 15 horas - Flamengo x Juventus; 16 horas - Taquaritinga x Olímpia; 18h10 - Botafogo x Bandeirante (TV Cultura).