Três meses após cirurgia, Dembélé volta aos treinos no Barcelona

Principal reforço do Barcelona para esta temporada, Ousmane Dembélé se aproximou do retorno aos gramados nesta quarta-feira, ao voltar aos treinos ao lado dos companheiros. Foi a primeira vez que o atacante trabalhou com o elenco em três meses, graças a uma grave lesão sofrida em setembro.

+ Confira a classificação do Campeonato Espanhol

Dembélé sofreu uma ruptura no tendão do bíceps femoral da perna esquerda diante do Getafe, no dia 16 de setembro. Após ter diagnosticada a lesão, o jogador foi submetido a uma cirurgia e vinha apenas realizando tratamento desde então.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Apesar do retorno às atividades, ainda não está certo quando Dembélé poderá atuar novamente. Inicialmente, a previsão era de que o atacante só retornasse aos gramados no ano que vem.

Aos 20 anos, Dembélé se tornou a contratação mais cara da história do Barcelona na última janela de transferência. O time catalão pagou 105 milhões de euros ao Borussia Dortmund pelo jogador, que assinou contrato de cinco temporadas. O acordo prevê ainda o pagamento de outros bônus variáveis que podem fazer a transação chegar a 147 milhões de euros.