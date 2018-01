Três países dominam a Libertadores Brasil, Argentina e Colômbia dominaram a primeira fase da Taça Libertadores da América. Os três países são responsáveis por ocupar dez das 16 vagas das oitavas-de-final. México e Paraguai classificaram duas equipes cada um, enquanto Chile e Uruguai entraram com um representante para a etapa de eliminação direta. O desempenho dos brasileiros foi notável, já que todos superaram o turno. Paysandu (14 pontos, invicto, Grupo 2), Santos (14 pontos, invicto, Grupo 3), Grêmio (10 pontos, Grupo 5) e Corinthians (15 pontos, Grupo 8) terminaram na liderança. Os colombianos que ficaram em primeiro lugar foram Deportivo Cáli (12 pontos, Grupo 1) e Independiente de Medellin (12 pontos, Grupo 7). O América ficou em segundo na chave do Santos. Os argentinos só comandaram o Grupo 6, com o Racing (14 pontos), mas marcaram presença também com o River Plate, vice-líder do Grupo 1 e próximo adversário do Corinthians, e com o temível Boca Juniors, segundo colocado do Grupo 7 e que vai desafiar o Paysandu. Os mexicanos, admitidos nos últimos anos como convidados, vão ganhando espaço. Pumas e Cruz Azul haviam superado desafio prévio, para chegar à fase principal, e continuam na briga pelo título. Cerro Porteño e Olimpia salvaram a honra do Paraguai. Nacional, de Montevidéu, sonha com glórias antigas, e o Cobreloa defende o Chile. Bolívia, Peru, Equador não deixaram rastro, assim como a Venezuela, que nem conseguiu passar nos duelos preliminares com os mexicanos.