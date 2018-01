Três paulistas abrem rodada da Série B Os três melhores times de São Paulo no Campeonato Brasileiro da Série B estarão em campo, nesta terça-feira à noite, na abertura da nona rodada. O líder Santo André vai enfrentar o embalado Ituano, em Itu, enquanto a Portuguesa vai buscar a re abilitação contra o Gama, no Distrito Federal. O Ituano terá a missão de derrubar o único invicto da competição. O Galo de Itu vem de duas goleadas por 4 a 0, a última delas surpreendente, diante da Portuguesa, em pleno Canindé. Antes, em casa, bateu no Gama. Com 18 gols, Ituano tem o melhor ataque da competição, juntamente com o Santo André, único invicto. Enquanto o Ituano divide o terceiro lugar com a Lusa, com 14 pontos, o Ramalhão lidera, com 18 pontos, e na última rodada venceu o lanterna Gama, por 4 a 3, no ABC. O Gama, com sete pontos, recebe em casa a Portuguesa tentando sair da situação desesperadora que vive. Nos últimos dois jogos, a sua defesa sofreu oito gols - 4 a 0 para o Ituano e 4 a 3 para o Santo André. A Portuguesa tenta superar a "noite negra" de sexta-feira, quando caiu de forma impiedosa diante do Ituano, por 4 a 0, na sua primeira derrota em casa. Será a chance de provar que o resultado foi apenas um percalço na campanha positiva do time paulistano. A rodada continua na sexta-feira com mais três jogos. O Náutico recebe o Vila Nova, enquanto o Ceará encara o Bahia em Fortaleza e o Guarani vai até o interior catarinense encarar o Criciúma.