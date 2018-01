Três paulistas classificados na Série C A última rodada da primeira fase do Campeonato Brasileiro da Série C, disputada neste sábado à tarde, classificou três times paulistas: Atlético Sorocaba e Mogi Mirim, no Grupo 10, e o Rio Branco, no Grupo 13. Neste grupo, o Ituiutaba, de Minas Gerais, eliminou o América, de São José do Rio Preto, ao empatar por 1 a 1 no interior paulista. Os jogos - Pelo Grupo 10, Mogi e Atlético Sorocaba se classificaram com o empate por 2 a 2, ficando com nove pontos cada. Pelo Mogi, marcaram Renato e Leandro e pelo Atlético, Júlio César e Claiton. Os dois times foram beneficiados pela vitória da já eliminada Portuguesa Santista por 3 a 0 sobre o Madureira, em Santos (SP). Lincoln fez dois e Leto o outro. O time carioca continuou com oito pontos, dois a mais do que a Santista. No Grupo 13, o Rio Branco, líder com nove pontos, se classificou ao vencer o União São João por 2 a 0, com dois gols de Jonas. O resultado eliminou o time de Araras, com sete pontos, que fica em terceiro. Em Rio Preto, o América também não conseguiu a vaga ao apenas empatar com o Ituiutaba por 1 a 1, gols de Mário para os paulistas e Lenílson para os mineiros, que terminaram com oito pontos. O América ficou com sete. Os confrontos - A segunda fase terá 32 clubes e 16 grupos, com jogos de ida e volta. O Mogi Mirim, vice do Grupo 10, enfrentará o Ipatinga, líder do Grupo 9, com o primeiro jogo no interior paulista. O Atlético Sorocaba, líder do Grupo 10, vai enfrentar o Serra, vice do Grupo 9 , com o primeiro jogo no Espírito Santo. Já o Rio Branco, líder do Grupo 13, vai pegar o Volta Redonda, vice do Grupo 14, com o primeiro confronto acontecendo no Estado do Rio de Janeiro.