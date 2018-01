Três paulistas garantem vagas na Série C A rodada da noite desta quarta-feira classificou para a terceira fase três, dos seis times paulistas que entraram em campo pelo Campeonato Brasileiro da Série C. Pelo Grupo 45, o Bragantino, depois de empatar por 2 a 2 com o Estrela do Norte-ES no primeiro jogo, venceu por 2 a 0 e garantiu vaga na terceira fase da competição, quando enfrenta o Rio Branco-MG, que eliminou o Ipatinga-MG, um dos times que mais investiu na competição. No Grupo 51, o Santo André, que venceu o Sertãozinho na primeira partida por 4 a 0, apenas administrou o placar e, mesmo perdendo por 3 a 2, garantiu seqüência da Terceirona. Seu adversário será o Botafogo, de Ribeirão Preto, que eliminou o Atlético Sorocaba depois de ganhar por 2 a 0 e empatar nesta quarta-feira por 1 a 1, pelo Grupo 52. A Internacional de Limeira também deu adeus à competição. Jogando em casa, pressionou o União Bandeirante-PR durante os 90 minutos, mas o resultado de 1 a 0 foi pouco para os limeirenses, que perderam o jogo de ida por 2 a 0 pelo Grupo 53. Nesta quinta-feira a CBF faz o sorteio dos mandos dos jogos da terceira fase. O primeiro jogo acontece dia 22 e a volta será disputada em 26 de outubro.