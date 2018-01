Três técnicos caem após penúltima rodada do Paulistão A penúltima rodada do Campeonato Paulista da Série A-1 foi marcada pela queda de três treinadores. Caíram Heriberto da Cunha, do América, Paulo Comelli, do Noroeste e Sérgio Soares, do Barueri. Esta última foi a saída mais surpreendente, ocorrida ainda nos vestiário após a goleada sofrida para o São Paulo, por 5 a 0, no Estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba. Soares explicava seus planos para a despedida diante do Bragantino, quarta-feira, em Bragança Paulista, quando foi surpreendido pela presença dos dirigentes do clube. A demissão oficial foi comunicada pelo presidente Walter Sanches. "Esta goleada foi a gota d´água", justificou o dirigente. Antes disso, o prefeito Rubens Furlan tinha demitido o técnico, ao vivo, numa emissora de rádio, a Transamérica. A saída de Paulo Comelli já era esperada no Noroeste, porque há duas semanas ele tinha acertado sua ida para o Marília, para a disputa do Campeonato Brasileiro da Série B. A demissão foi precipitada pela segunda goleada consecutiva na semana. Na quarta-feira, tinha perdido para o Figueirense, por 4 a 1, em Florianópolis, sendo eliminado da competição. Heriberto da Cunha pediu demissão sábado, após a sexta derrota consecutiva do América, desta vez para o Corinthians, por 2 a 0, no Pacaembu. Ele também já tinha acertado sua saída depois de acertar com um time que vai disputar a Série B, provavelmente o Remo.