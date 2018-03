Três técnicos novos na Série A3 Na quarta rodada da Série A-3 do Campeonato Paulista, Guaratinguetá, Rio Claro, Mirassol e Sãocarlense trocaram seus treinadores. Quatro rodadas mais tarde, mais três clubes anunciam novos técnicos. O lanterna Sãocarlense não segurou Ciro Rios por mais que três rodadas e já contratou Israel de Jesus, que dirigiu sem sucesso a Portuguesa Santista na Série C do Campeonato Brasileiro de 2003. O time de São Carlos é o lanterna do Grupo 1 com apenas um ponto e forte candidato ao rebaixamento para a Série B-1 ano que vem. O novo técnico já entrou para o folclore brasileiro por apresentar uma inovação tática, " A roleta Russa Gigante" e por fazer o aquecimento do time ao som de muito pacote, tocado por ele e jogadores. O Mirassol acertou a chegada de Roberval Davino, que estava no América, no último Paulistão. O ex-técnico Jorge Saran foi despedido quando o time era o terceiro do Grupo 2. Para o seu lugar ficou Ivan Baetelo como interino, que retornará a seu cargo de a uxiliar. Antes de Roberval, a diretoria tinha tentado contratar Luís Carlos Martins, do Oeste de Itápolis. A Independente de Limeira que dispensou João Paulo no início da semana anunciou o técnico Antonioni, que já dirigiu as categorias de base do clube de Limeira e havia passado pelo Monte Azul e Mogi Mirim. O Noroeste, que era favorito para o título e ao acesso, está realizando uma campanha apenas regular, mas ainda confia no técnico Túlio Tangioni. No começo da semana, a diretoria afastou, preventivamente, cinco jogadores por indisciplina: o zagueiro Vinícius e o lateral-esquerdo Jorginho, titulares absolutos, estão entre os punidos. Os outros são o goleiro Alexandre, o volante Tobias e o atacante Careca. O clube ainda deve anunciar a contratação de três reforços para o restante da competição.