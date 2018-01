Três times embolam última posição do Campeonato Português Três jogos movimentaram neste domingo a 25.ª rodada do Campeonato Português. Como nenhuma das partidas envolveram os líderes da competição, os resultados alteraram algumas posições e embolaram a ponta de baixo da tabela de classificação. O Vitória Setubal parecia que tinha a missão mais fácil da rodada, já que ocupava a antepenúltima colocação, com 19 pontos, e enfrentaria o lanterna da competição, Beira-Mar, com 16, em casa. Mas os anfitriões foram surpreendidos e perderam por 3 a 1. Apesar da vitória, os visitantes seguem em último lugar, já que estão com saldo de gols inferior. Além da derrota, o Vitória Setubal perdeu também uma posição, já que o Aves venceu, fora de casa, o Nacional, por 4 a 3, e também chegou aos mesmos 19 pontos, mas com um saldo melhor. Os anfitriões seguem na sétima posição, com 32 pontos. Em outra partida deste domingo, o Paços Ferreira empatou fora de casa, por 1 a 1, com o Naval, e se manteve na sexta colocação da competição, com 36 pontos. Os donos da casa seguem em nono lugar, com 31 pontos. Ameaçados pelo rebaixamento, os três times que estão na lanterna têm chances de evitar a degola, já que estão apenas três pontos atrás do Academica (13.º colocado com 22 pontos) e seis a menos que o Estrela Amadora (12.º, com 25). Os três últimos colocados na competição caem para a segundona. Fechando a rodada, o Boavista empatou em casa com o União Leiria por 1 a 1. Com o resultado, os anfitriões chegam a 29 pontos e seguem em 11.º, enquanto os visitantes estão em oitavo com 32. Atualizado às 18h55