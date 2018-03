Três times lideram Paulista da Série B1 Ferroviária, no Grupo 1, e Ecus-Suzano e Santa Ritense, no Grupo 2, lideram o Campeonato Paulista da Série B1, após a quinta rodada neste domingo. A competição ainda continua muito equilibrada, onde apenas o Paraguaçuense decepciona com cinco derrotas consecutivas. No Grupo 1, a Ferroviária se manteve na ponta, com 12 pontos, após a apertada mas justa vitória, por 1 a 0, fora de casa sobre o Monte Azul (8 pontos). Em Jales, o Jalesense (9), de virada, venceu o Batatais (3), por 2 a 1. Também em casa, o Fernandópolis (10) confirmou seu favoritismo ao vencer, por 2 a 0, o lanterna Paraguaçuense. Quem vacilou em casa foi o Tupã (6) que perdeu por 2 a 1 para o Linense (10). Pelo Grupo 2, o Ecus venceu fora de casa o União Mogi (2), por 2 a 1, em clássico regional. Assim manteve a ponta, enquanto o rival permanece na lanterna. Fora de casa, o Santa Ritense venceu o Palestra, por 3 a 2, chegando aos 12 pontos. Quem decepcionou foi o Grêmio Barueri (7), que estreou o técnico Rotta no lugar de Souza, mas caiu em casa por 2 a 1 diante do Velo Clube (6). No litoral, XV de Caraguatatuba (5) e Capivariano (4) empataram sem gols e se mantêm, respectivamente, na sexta e sétima posições.