Três times na briga pela liderança da B2 A rodada deste sábado do Campeonato Paulista da Série B2 terá em campo os três primeiros colocados na fase final que garante os dois novos integrantes da Série B1 de 2004. Em campo estarão o líder Jalesense, com sete pontos, e Grêmio Barueri e Pirassununguense, que estão logo atrás, com seis. Em Jales estará o destaque da rodada, onde Jalesense e Pirassununguense se enfrentam no estádio Roberto do Vale. Em caso de um empate, quem pode se dar bem é o Grêmio Barueri, que vai ao Circuito das Águas enfrentar o Águas de Lindóia. O time da casa, de pois de uma primeira fase muito boa, não consegue se manter entre os primeiros. Nos três jogos desta fase conseguiu três empates. Eis como fica a 4ª rodada: Sábado - 15:00 - Jalesense x Pirassununguense; Águas de Lindóia x Grêmio Barueri; Domingo - 11:00 - Joseense x Elosport; 15:00 - Itararé x Serra Negra. Classificação: 1) Jalesense 7; 2) Grêmio Barueri e Pirassununguense 6; 4) Elosport 5; 5) Águas de Lindóia 3; 6) Joseense 2; 7) Serra Negra e Itararé 1.