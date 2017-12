Três times na liderança da Série A-3 O Campeonato Paulista da Série A-3 continua acirrado. A briga pela liderança é cada vez maior e após o término da 14ª rodada três clubes dividem o primeiro lugar, com 26 pontos ganhos: Sertãozinho, Palmeiras B e Oeste de Itápolis. Apenas dois jogos foram realizados neste domingo à tarde. Em Itápolis, o Oeste confirmou seu favoritismo ao golear a Ferroviária por 5 a 0, com quatro gols de Negretti. O outro foi de Milá. Em Jaboticabal, o time da casa deu trabalho mas não resistiu ao melhor futebol do Palmeiras B que venceu, por 3 a 2. De manhã, em Limeira, o Independente apenas empatou com o Barretos, em zero a zero. No Sábado, o Sertãozinho também garantiu a ponta ao vencer, de virada, o lanterna União Mogi, por 2 a 1, em Mogi das Cruzes. A maior surpresa da rodada foi a derrota do Taubaté, em casa, para o Osasco, por 3 a 1. Confira os resultados da 14ª rodada: Independente 0 X 0 Barretos, Jaboticabal 2 X 3 Palmeiras B, Oeste 5 X 0 Ferroviária, Taubaté 1 X 3 Osasco, União Mogi 1 X 2 Sertãozinho, XV de Jaú 3 X 1 Taquaritinga e XV de Piracicaba 1 X 3 Garça e Noroeste 1 X 0 Internacional de Bebedouro. Classificação da Série A3: 1) Sertãozinho, Oeste e Palmeiras B 26 pontos; 4) Noroeste 25; 5)Taubaté 24; 6)Taquaritinga e Barretos 23; 8)XV de Jaú 20; 9)Internacional 19; 10)XV de Piracicaba 17; 11)Osasco 16; 12)Ferroviária 15; 13)Garça e Independente 14; 15)Jabotic abal 13;16)União Mogi 6.