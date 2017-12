Três times paulistas jogam pela Série B Três clubes paulistas participam dos quatro jogos previstos para este sábado, a partir das 16 horas, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Além do confronto direto entre Ituano e Marília, o Paulista recebe o Gama, em Jundiaí. Em Salvador, o Vitória enfrenta o desesperado Caxias, enquanto o Santa Cruz vai defender a liderança em Porto Alegre diante do Grêmio. No estádio Novelli Júnior, o Ituano, empolgado pela vitória na última rodada sobre o União Barbarense, recebe o Marília pensando unicamente na vitória. Com os três pontos, o time se afastaria da zona de rebaixamento e chegaria perto da faixa dos oito classificados. O time de Itu está com 21 pontos, sete pontos atrás do Marília, que soma 28. No Jaime Cintra, o Paulista busca os três pontos para se distanciar da zona de rebaixamento, posição que conseguiu sair na rodada passada após vitória sobre o Criciúma, em Santa Catarina. O atual campeão da Copa do Brasil tem 21 pontos. O Gama está na zona de rebaixamento, com 18 pontos, mas vem de duas vitórias consecutivas - sobre CRB e Guarani. No estádio Olímpico, o Grêmio, que está há quatro jogos invicto, tenta segurar o líder Santa Cruz, mas enfrenta uma crise financeira e política. O time gaúcho tem 26 pontos. No Barradão, buscando se recuperar da derrota para o CRB, o Vitória pega o lanterna Caxias. No domingo, o Náutico recebe o Bahia, em Recife.