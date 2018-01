Três times podem assegurar classificação na Série A-3 São Bernardo e Olímpia entram em campo neste sábado para tentar garantir a classificação para a segunda fase da Série A-3, na abertura da 18.ª e penúltima rodada da primeira etapa. A tarefa é mais fácil para o time do ABC, que joga em Hortolândia contra o SEV, e precisa de uma vitória simples - o rival, com 18 pontos, está em 12.ª e precisa de um empate para escapar do rebaixamento. O Olímpia pega a Catanduvense, rival direta pela classificação, em Catanduva. As duas equipes têm 29 pontos, mas o time visitante está em sétimo e o adversário em nono por causa do número de vitórias - 9 contra 8. Por isso, se vencer o Olímpia garante a classificação, mas o mesmo não vale para a Catanduvense, que ainda precisaria de um empate na última rodada. No outro jogo deste sábado, o Mauaense, com 11 pontos e na 18.ª posição, recebe o Independente, 13.º, com 20, e precisa vencer para manter as chances de escapar do rebaixamento. No domingo, mais sete jogos completam a rodada. Ferroviária, XV de Piracicaba, Votoraty e Monte Azul já estão garantidos na segunda fase. Todos os jogos da 18.ª rodada: Sábado Mauaense x Independente (10h) Catanduvense x Olímpia (15h) SEV x São Bernardo (16h) Domingo Linense x XV de Piracicaba (10h) São Carlos x ECO (10h30) Votoraty x Ferroviária (10h30) Flamengo x Santacruzense (11h) Primavera x União Barbarense (11h) Francana x Araçatuba (11h) União Mogi x Monte Azul (11h)