Três times podem classificar e outro cair no Paulista A-2 Bandeirante, Rio Preto e São José podem alcançar a classificação para a segunda fase do Campeonato Paulista da Série A-2 nesta quarta-feira, na abertura da 18.ª rodada, a penúltima da primeira fase. Para não dependerem de nenhuma conta ou adversário, precisam vencer seus jogos. Por outro lado, o lanterna Osvaldo Cruz pode ser rebaixado se não vencer. Jogando fora de casa, o Rio Preto, terceiro colocado, com 28 pontos, precisa apenas de um ponto contra o Taubaté, 17.º, com 16 pontos, para ficar com uma das seis vagas restantes. Já Bandeirante e São José precisam vencer seus jogos. Em São Paulo, contra o Palmeiras B, vice-lanterna com 16 pontos, às 16 horas, o desafio é do Bandeirante, quarto colocado, com 27 pontos. Uma derrota pode decretar o rebaixamento do Palmeiras B, desde que ocorra um empate entre XV de Jaú e Portuguesa Santista, que se enfrentam na quinta-feira. O compromisso do São José, quinto com 26 pontos, será em casa, às 20h30, contra a líder Portuguesa, 34 pontos, e que pretende garantir o título simbólico da primeira fase em caso de vitória. A Lusa perdeu seus dois últimos jogos, enquanto que o time do Vale do Paraíba vem de empate no último domingo. Quem pode atrapalhar a vida da Lusa é o União São João, vice-líder com três pontos a menos (31), que encara um Nacional querendo fugir da zona do rebaixamento, às 15 horas, na Capital. O time da casa é o 17.º colocado, com 17 pontos, a dois da Portuguesa Santista, primeiro time fora da zona de perigo. Ainda brigando pela classificação, Mirassol, sétimo colocado, com 25 pontos, e Oeste, 10.º com 23, se enfrentam em Mirassol, às 20h30, mesmo horário da partida entre o lanterna Osvaldo Cruz, 14 pontos, e o Taquaritinga, 11.º, com 23 pontos. Para ambos apenas a vitória interessa. Se perder ou empatar, o Osvaldo Cruz volta para a Série A-3, porque subiu ano passado. O Taquaritinga praticamente dá adeus à segunda fase se não vencer. No final das 19 rodadas da primeira fase, onde todos jogam contra todos em turno único, os oito melhores avançam à fase seguinte e serão divididos em dois grupos de quatro times. Os quatro piores serão rebaixados para a Série A-3 do próximo ano. CAMPEONATO PAULISTA - Série A-2 Primeira fase - 18.ª rodada Quarta-feira 15 horas - Nacional x União São João 16 horas - Palmeiras B x Bandeirante 20 horas - Taubaté x Rio Preto 20 horas - São José x Portuguesa 20h30 - Comercial x Mogi Mirim 20h30 - Osvaldo Cruz x Taquaritinga 20h30 - Mirassol x Oeste Quinta-feira 20 horas - XV de Jaú x Portuguesa Santista 20h30 - Guarani x Inter de Limeira 20h30 - Botafogo x Atlético Sorocaba Classificação: 1.º - Portuguesa, 34 pontos; 2.º - União São João, 31; 3.º - Rio Preto, 28; 4.º - Bandeirante, 27; 5.º - São José, 26; 6.º - Atlético Sorocaba, 26; 7.º - Mirassol, 25; 8.º - Guarani, 25; 9.º - Botafogo, 24; 10.º - Oeste, 23; 11.º - Taquaritinga, 23; 12.º - Mogi Mirim, 22; 13.º - Inter de Limeira, 22; 14.º - Comercial, 20; 15.º - XV de Jaú, 19; 16.º - Portuguesa Santista, 19; 17.º - Nacional, 17; 18.º - Taubaté, 16; 19.º - Palmeiras B, 16; 20.º - Osvaldo Cruz, 14.