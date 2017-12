Três times têm dez pontos na Série B2 A quarta rodada do Campeonato Paulista da Série B2 foi completada neste domingo. Osvaldo Cruz, no Grupo 1, Taboão da Serra e Jabaquara, no Grupo 4, são os únicos time que somam dez pontos. No Grupo 1, o Osvaldo Cruz lidera apesar do empate em casa com o Assisense por 2 a 2. O Penapolense é o vice-líder, com oito pontos, embora também tenha empatado em casa com o Garça por 1 a 1. Pelo Grupo 2, a liderança é do Pirassununguense, com nove pontos, mesmo tendo perdido, por 2 a 0, para o Lençoense, em Lençóis Paulista. O Lençoense divide a vice-liderança com o Pinhalense, ambos com oito pontos. Serra Negra e Jacareí dividem a ponta do Grupo 3, ambos com oito pontos. O Serra, fora de casa, empatou com o Águas de Lindóia, por 1 a 1, no "clássico das águas". O Jacareí, em casa, venceu o Campinas por 2 a 1. Os líderes do Grupo 4 são Taboão da Serra e Jabaquara, ambos com 10 pontos. Os dois venceram com facilidade: o Taboão fez 4 a 1 no Guarujá, enquanto o Jabuca marcou 4 a 2 no Osasco. Confira os resultados: Taboão da Serra 4 x 1 Guarujá; Jabaquara 4 x 2 Osasco; Joseense 0 x 0 Força Futebol; Penapolense 1 x 1 Garça; SEV 2 x 1 Prudentino; São Vicente 5 x 2 Guarulhos; Águas de Lindóia 1 x 1 Serra Negra; Jacareí 2 x 1 Campinas, Guarani Sumareense 2 x 1 Grêmio Catanduvense; Itararé 2 x 2 Barcelona; Lençoense 2 x 0 Pirassununguense; Radium 1 x 1 Ginásio Pinhalense; Palmeirinha 2 x 2 Lemense; Santacruzense 0 x 1 Tanabi e Osvaldo Cruz 2 x 2 Assisense.