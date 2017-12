Três titulares voltam no São Caetano Ninguém vive só de passado. Talvez, por isso mesmo, o técnico Levir Culpi, do São Caetano, só pensa na recuperação dentro do Campeonato Brasileiro, após a derrota em casa para o Cruzeiro, no fechamento do primeiro turno. Mas, com as voltas de três titulares, que estavam suspensos - os zagueiros Gustavo e Thiago, além do volante Paulo Miranda -, ele acha que poderá se recuperar diante do Palmeiras, nesta quarta-feira, no Parque Antártica. "São reforços importantes e acredito que, com eles, podemos ter uma boa expectativa", comentou Levir, que não terá o volante Júlio César, suspenso por ter sido expulso. A derrota, porém, deixou o time longe de seu objetivo dentro da competição, que é terminar entre os cinco primeiros. O São Caetano permanece com 32 pontos, em 11.º lugar. No entanto, esperançoso de se recuperar no returno. "São apenas sete pontos que nos separam do líder. Tudo é possível num campeonato tão equilibrado", diz Levir. Após treinos físicos e técnicos nesta segunda, a definição do time ficou para esta terça pela manhã, quando haverá um rápido treino tático, a princípio, no gramado do estádio Anacleto Campanella.