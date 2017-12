Três torcedores morrem durante festas por vitórias de Gana As festas da torcida ganesa estão preocupando as autoridades locais. Em menos de uma semana, três pessoas morreram durante as comemorações após as vitórias da seleção africana na Copa do Mundo da Alemanha. A informação foi divulgada nesta sexta-feira pelo porta voz da polícia David Eklu. Nesta quinta, um homem de 32 anos foi atropelado quando festejava a vitória da seleção de Gana sobre os Estados Unidos por 2 a 1. O resultado levou o time dirigido pelo sérvio Ratomir Djukovic às oitavas-de-final do Mundial. No último sábado, duas crianças, uma de 3 e outra de 5 anos, também morreram atropeladas. Após o triunfo sobre os norte-americanos, as ruas de Accra, capital do país, foram tomadas por torcedores. Estreantes em Copas, os ganeses serão os únicos representantes do continente africano na segunda fase na Alemanha.