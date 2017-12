Três vitórias paulistas na Série C América, Portuguesa Santista e Rio Branco se deram bem na segunda rodada do Campeonato Brasileiro da Série C, neste domingo à tarde. Num jogo emocionante, em são José do Rio Preto, o América venceu, por 5 a 4, o União São João de Araras, pelo Grupo 13. O time da casa esteve na frente do placar em três oportunidades, mas só garantiu a vitória nos acréscimos venceu com um gol de Gílson. Os outros gols americanos foram marcados por Ivan, Guin (dois) e Adão. Para o time de Araras marcaram Ivan, Cris, Deivid e Alex Marcelino. Pelo mesmo Grupo 13, o Rio Branco sofreu, mas venceu por 1 a 0 o Ituiutaba-MG, em Americana, com gol de Robson Lino, aos 12 minutos do primeiro tempo. Dessa forma, reabilitou-se da derrota na estréia, diante do União São João. Os quatro times somam três pontos após duas rodadas. Pelo Grupo 10, a Portuguesa Santista bateu por 1 a 0 o Atlético Sorocaba, no Estádio Ulrico Mursa, em Santos, com gol de Tupã, aos três minutos do primeiro tempo. O time santista, que havia perdido por 3 a 0 para o Madureira na estréia, é o vice-líder da chave, com três pontos, enquanto o Atlético Sorocaba é o lanterna, com 1 ponto, junto com o Mogi Mirim.