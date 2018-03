Treze definido para pegar Coritiba O técnico Maurício Simões já sabe qual será a formação do Treze para o jogo desta quarta-feira, contra o Coritiba, em Campina Grande (PB), pela Copa do Brasil. Com problemas na defesa, o treinador já decidiu que o time paraibano muda o esqu ema tático. Sem poder contar com os zagueiros Márcio Alemão, expulso na derrota de 2 a 1, no jogo de ida, e Alysson, que recebeu o terceiro cartão amarelo, o time paraibano jogará no 4-4-2 ao invés do 3-5-2, com Kiko sendo o único defensor titular em Curitiba que estará em campo. Do seu lado, estará Kléber, que está se recuperando de contusão mas mesmo assim, vai a campo. Com a saída de um zagueiro, quem ganha vaga no time é Da Silva. Com a boa atuação no primeiro jogo, o reserva Érico, que havia substituído o gripado Azul vai continuar no time. Jogando em casa e com o apoio da torcida, Maurício Simões acha que pode reverter a vantagem do adversário: "Nosso time é guerreiro e vai buscar a classificação na base da raça". Para continuar brigando pelo título, o surpreendente Treze precisa vencer por dois gols de diferença. Caso ganhe por 2 a 1, a vaga será definida nos pênaltis, que foram treinados à exaustão nos últimos dias.