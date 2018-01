Treze é "inspiração" para o tricolor Acreditem se quiser, mas a derrota do São Paulo diante do Treze de Campina Grande, ainda no jogo de ida da primeira fase da Copa do Brasil, continua afetando os jogadores tricolores. Mas desta vez de uma maneira positiva. Pelo menos foi essa a explicação dada pelo meia Kaká para explicar os últimos três resultados de sua equipe: goleadas sobre Flamengo (4 a 2), Treze (jogo de volta, por 4 a 1) e neste domingo, contra a Ponte Preta (4 a 1). O meia são-paulino, destaque na vitória sobre o time de Campinas, ao lado do atacante Reinaldo, afirmou que o resultado negativo foi uma lição para todo o grupo. "Levamos um susto muito grande e isso acabou sendo bom, pois passamos a prestar atenção maior nos detalhes. Por isso, estamos conseguindo esses bons resultados", explicou. Kaká, que não acha que sua equipe tem a tendência de recuar excessivamente no segundo tempo. "Não dá para continuar atacando da mesma maneira quando estamos ganhando por 3 a 0. É expor nosso time ao contra-ataque." Já Reinaldo, que marcou quatro gols nos últimos dois jogos, evita confirmar que recuperou a posição no time titular. Mas sabe que dificilmente não vai começar a partida de quarta-feira, em Teresina, no Piauí, diante do Flamengo piauiense, pela segunda fase da Copa do Brasil. "Passei por uma fase de adaptação. Mas acredito que agora possa manter um regularidade maior e, assim, permanecer no time." A delegação embarca amanhã. Contudo, nem tudo foi felicidade para o atacante são-paulino. Mesmo com os dois gols marcados, ele ficou aborrecido ao saber que o Flamengo, mais uma vez, havia perdido, desta vez para o Santos, por 2 a 0, na Vila Belmiro. "O Flamengo perdeu de novo?" questionou. "Pois é, vou ter de dar uma ligada para o pessoal lá para dar uma força. Não foi uma notícia boa para mim." Na Ponte preta, o tabu era um assunto proibido nos vestiários. No entanto, a verdade é que a ´Macaca´ continua sem vencer o São Paulo no Morumbi. Até aqui são quase 21 anos. A última vitória ponte-pretana na casa do adversário foi no dia 30 de agosto de 1981, por 2 a 1. Alheios ao detalhe, tanto os jogadores quanto o técnico Osvaldo Alvarez atribuíram o mau resultado à virtudes demonstradas pelo São Paulo e ao início instável da equipe de Campinas. Amigo pessoal de Nelsinho Baptista, Vadão elogiou a forma como a equipe do Morumbi atuou. "É um time muito rápido e habilidoso. Com essas características, eles dificultaram bastante nossa marcação", analisou. Na quarta-feira, a Ponte recebe o Juventude, de Caxias do Sul (RS), pela Copa do Brasil.