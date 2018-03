Treze ganha e elimina o Coritiba Mesmo com um jogador a menos desde os 25 minutos do primeiro tempo, o Treze conseguiu uma vitória heróica por 1 a 0, sobre o Coritiba, nesta quarta-feira, no Estádio Ernani Sátiro, em Campina Grande. E, como tinha perdido por 2 a 1 no jogo de ida, o time paraibano levou vantagem por ter feito um gol fora de casa e passou para as quartas-de-final da Copa do Brasil. Além da boa apresentação do goleiro Érico, o Treze contou com a falta de competência dos jogadores do Coritiba, que não conseguiram marcar. "Errar tanto gol assim não pode, não merecíamos a classificação", admitiu o goleiro Fernando, do time paranaense. Como havia sugerido, o técnico Antônio Lopes escalou o time do Coritiba com três jogadores bastante ofensivos - Alexandre, Marciano e Tiago - e procurou encurralar o Treze. Os espaços foram bem ocupados, mas os lances não eram concluídos com eficiência. O Treze, que precisava vencer para se classificar, apostava apenas nos contra-ataques. E a oportunidade surgiu aos 20 minutos. Da Silva livrou-se do marcador e cruzou para Adelino cabecear com tranqüilidade: 1 a 0. Cinco minutos depois, o meia Adelmo foi expulso. Com isso, o Treze se fechou ainda mais na defesa. E começou a sofrer a pressão do Coritiba. Mas, no desespero, o time paranaense desperdiçou várias chances e acabou eliminado. O próximo adversário do Treze na Copa do Brasil sairá do confronto entre Fluminense e Grêmio.