Treze jogadores do sub-17 do Haiti desertam em Nova York

Treze dos 18 jogadores da seleção sub-17 do Haiti desertaram entre a noite de terça-feira e a madrugada desta quarta-feira, durante escala da delegação em Nova York. A fuga aconteceu no Aeroporto Internacional John F. Kennedy. Os haitianos esperavam um vôo para a Coréia do Sul, onde participariam de torneio preparatório para o Mundial da categoria. No entardecer da quarta, seis dos 13 desaparecidos voltaram ao aeroporto e se reintegraram à equipe - não se esclareceu onde estavam nem o motivo da fuga. O Haiti é o país mais pobre das Américas e todos os anos milhares de seus cidadãos imigram, a maioria ilegalmente, em busca de melhores condições de vida. A deserção dos jovens, embora não admitida oficialmente pelas autoridades haitianas, trouxe grande preocupação, principalmente pelas implicações políticas. "Não sabemos exatamente onde estão essas pessoas, mas estamos fazendo contatos com a comunidade haitiana para tentar resgatá-los’’, disse Felix Augustine, cônsul-geral do Haiti em Nova York. No entanto, pode não ser tão fácil convencer os jogadores que ainda não retornaram a desistir da deserção. O próprio Augustine admitiu que os garotos receberam ajuda. "Parece que tem alguns adultos envolvidos [na fuga]’’, afirmou. "Se isso for confirmado, essas pessoas terão contra elas todo o peso da lei.’’ O presidente da Federação Haitiana de Futebol, Yves Jean-Bart, disse que a fuga coloca em risco o futuro dos atletas e ameaçou denunciá-los às autoridades americanas, "a menos que se entreguem rapidamente". O Haiti classificou-se pela primeira vez para o Mundial sub-17, que será disputado de 18 de agosto a 9 de setembro, também na Coréia do Sul.