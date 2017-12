Trezeguet dá conselhos a Kaká "Trabalhar, trabalhar e trabalhar". Essa é areceita que o atacante da Juventus, David Trezeguet,dá a Kaká para que o brasileiro consiga atingirsucesso em sua primeira experiência no exterior comojogador do Milan. Em entrevista à Agência Estado durante a passagem da seleção da França por Genebra, o artilheiro do time bicampeão da Itália ressalta que o brasileiro deverá se acostumar com uma dura concorrência para ganhar uma vaga de titular na equipe que já conta com atacantes como Shevchenko e Inzaghi. "Kaká é um jogador com grandes qualidades. Mas deverá trabalhar muito e ter paciência para integrar-se a um clube com grandes objetivo como é o Milan e em um campeonato local dos mais competitivos", afirmou o atacante. Segundo ele, o fato de Kaká ser jovem pode contar a seu favor. "Ele só tem 18 anos, deve ir passo à passo, e quando tiver a possibilidade de jogar, ter tranquilidade para mostrar suas qualidades", afirmouTrezeguet. O atacante francês destacou que o Milan já conta com vários jogadores de "alta qualidade" e que o time será um sério candidato ao título deste ano. "O campeonato italiano é um dos mais disputados da Europa e existem pelo menos cinco equipes com possibilidades reais de conquistar o título, entre eles o Milan e a Juventus", disse o artilheiro. Trezeguet não esconde que, neste ano, outra prioridade da Juve será a conquista da Liga dos Campeões da Europa, título atualmente do Milan. "Será difícil, mas estaremos nos concentrando para obter esse título", completou o astro francês.