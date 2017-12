Trezeguet é o novo pretendido do Chelsea Os milhões do russo Roman Abramovich, dono do Chelsea, provocam uma especulação nova a cada semana no futebol europeu. A bola da vez agora é o atacante francês Trezeguet, da italiana Juventus, que estaria negociando com o clube inglês. Só neste mês, o Chelsea já teria tentado contratar dois grandes atacantes do futebol mundial. O primeiro foi o francês Thierry Henry, por quem chegou a oferecer, segunda a imprensa européia, 71 milhões de euros ao Arsenal. Em seguida, a especulação envolveu o holandês Ruud van Nistelrooy, do Manchester United. Para contratá-lo, o Chelsea teria proposto, novamente segundo a imprensa, pagar até 85 milhões de euros. Agora, o jornal francês ?L?Equipe? noticia nesta sexta-feira que os milhões de Abramovich podem levar Trezeguet ao Chelsea. O valor da oferta ao clube italiano seria de 36 milhões de euros. Mas, como sempre, nenhuma das partes envolvidas confirma a negociação.