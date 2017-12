Trezeguet reforça a Juventus em La Coruña A Juventus contará com a volta do atacante francês Trezeguet para a partida desta quarta-feira, fora de casa, contra o Deportivo La Coruña, pelas oitavas-de-final da Liga dos Campeões da Europa. Ele se recuperou de uma lesão muscular na coxa direita e fará dupla com Del Piero. É o quarto ano seguido que as duas equipes se encontram na Liga dos Campeões. O time espanhol se deu bem nos dois primeiros confrontos, mas foi eliminado na edição passada. O Lyon jogará fora de casa contra a Real Sociedad. A equipe francesa dificilmente poderá contar com o zagueiro brasileiro Cláudio Caçapa até o final da temporada, porque na sexta-feira ele terá de passar por uma cirurgia no joelho direito. Outros dois jogos acontecem nesta quarta-feira: Porto x Manchester United e Stuttgart x Chelsea.