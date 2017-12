Trezeguet volta atrás e renova com a Juventus até 2011

O atacante David Trezeguet surpreendeu ao renovar seu contrato com a Juventus, nesta segunda-feira, até 30 de junho de 2011. O jogador, que defende o clube há sete anos, dava sinais de que pretendia sair. Num dos jogos do Campeonato da Série B, neste ano, Trezeguet, incomodado com as vaias da torcida, comemorou um gol com gestos agressivos. Segundo a imprensa italiana, o atacante francês chegou a receber oferta do Valencia. Como a saída de Trezeguet era praticamente certa, a Juventus se precaveu contratando o centroavante Iaquinta, da Udinese. Mas agora ficará com os dois no grupo. Ao divulgar a assinatura de seu novo contrato, o atacante agradeceu o empenho que os dirigentes fizeram para que ele permanecesse. "Me convenceram a deixar de lado as críticas e pensar somente no futuro, para começar o mais rápido possível a dar boas emoções à torcida", disse Trezeguet, que marcou 140 gols com a camisa juventina.