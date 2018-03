Tribunais esportivos prometem mais rigor Estabelecer uma marcação mais rigorosa contra jogadores violentos e garantir o "jogo limpo" dentro dos campos de futebol são alguns dos objetivos dos membros do Superior Tribunal de Justiça Desportiva e dos presidentes dos Tribunais de Justiça Desportiva Estaduais, reunidos em Curitiba no 1º Seminário Nacional da Justiça Desportiva do Futebol. "Vamos começar a punir severamente aqueles que agem de forma contrária às normas disciplinares, à moral e à ética do esporte", afirmou o presidente do STJD, desembargador Luiz Zveiter. Ele pretende traçar, juntamente com os TJDs, uma estratégia para que os jogos tenham fiscais e sejam realizados relatórios sobre "atletas que entram não para jogar futebol limpo". "Esses jogadores, a partir de agora, vão ser fiscalizados pelo tribunal e, mesmo que o árbitro não coloque na súmula, vamos puni-los toda vez que verificarmos que se excederam no direito de marcar o jogador, praticando irregularidade", explicou Zveiter. Com a impossibilidade de estar presente em todas as partidas, ele pediu a colaboração da imprensa "no sentido de denunciar os desmandos de jogadores que insistem em usar a violência, ao invés de praticar o bom futebol". Na "cruzada contra a violência", o STJD já tem utilizado videotapes de jogos para punir jogadores, mesmo que as cenas de agressão não tenham sido percebidas pelos árbitros. No seminário, que termina domingo, os presidentes dos tribunais, além de unificar os procedimentos da Justiça Desportiva, pretendem elaborar um esboço no novo Código Brasileiro Disciplinar de Futebol (CBDF). Apesar de não adiantar as modificações que poderão ser adotadas, o presidente do STJD tem uma certeza. "As multas e punições serão mais severas", avisou Zveiter.