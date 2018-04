Tribunal absolve Magrão O meia Magrão, do Palmeiras, foi absolvido nesta quarta-feira à noite pela 3ª Comissão Disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) pela expulsão na partida contra o Fluminense, no dia 12 de agosto pelo Campeonato Brasileiro. Na ocasião, ele fez uma falta no meia tricolor Roger e, em seguida, ambos se agrediram verbalmente. O jogador carioca, também expulso na ocasião, não foi punido. Outras absolvições da 3ª Comissão Disciplinar foram as do o técnico Cuca e o zagueiro Rodrigo, ambos do São Paulo, por causa dos incidentes na partida contra o Atlético-PR, no estádio Arena da Baixada, dia 15 de agosto, pelo Brasileiro. O preparador-físico do tricolor paulista, Luiz Carlos das Neves, expulso no confronto contra o Goiás, no Morumbi, dia 11 de agosto, pelo Nacional, também foi considerado inocente pelos julgadores.