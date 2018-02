Tribunal argentino decreta falência do Newell´s Old Boys Um tribunal civil e comercial da cidade argentina de Rosário decretou nesta quinta-feira a falência do Newell´s Old Boys, um dos clubes de futebol mais conhecidos do país. A falência foi declarada por uma dívida do clube com um homem não identificado. Os dirigentes poderão pagar ou apelar a um "recurso de inconstitucionalidade" à Corte Suprema da província de Santa Fé. O clube também aguarda uma possível perda de nove pontos na classificação do Torneio Clausura, a ser aplicada pela Associação do Futebol Argentino (AFA). Torcedores do Newell´s protagonizaram uma batalha campal no estádio do clube nos minutos finais da partida contra o River Plate, pela primeira rodada. O jogo acabou suspenso. O Newell´s é o 11.º colocado da classificação, com seis pontos em cinco jogos. O próximo compromisso da equipe é contra o Arsenal, que ocupa a vice-liderança da competição. A equipe é conhecida por revelar vários jogadores. O último mais famoso foi o meia-atacante argentino Lionel Messi, do Barcelona, que deu seus primeiros passos no clube e viajou à Espanha com apenas 13 anos. O time tem dois pontos em sua história envolvendo brasileiros: o atacante Jardel, ex-Grêmio e Vasco, jogou lá, e o time foi vice da Libertadores em 1992, perdendo nos pênaltis para o São Paulo.