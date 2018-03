Tribunal arquiva processo contra Luxemburgo O presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), Luiz Zveiter, confirmou o que dissera ontem à Agência Estado e arquivou o processo disciplinar contra o técnico Vanderlei Luxemburgo. O desembargador baseou-se na carta que lhe foi escrita pelo técnico, que negou ter tido a intenção de atingir o tribunal e o próprio Zveiter numa entrevista concedida à Rádio Itatiaia, em 26 de abril. "Em nenhum momento pretendi atingir a pessoa do ilustre presidente Luiz Zveiter, a quem, inclusive, reconheço o esforço para expurgar do futebol os velhos erros e vícios", escreveu Luxemburgo.