Tribunal cobra declarações de Luxemburgo O presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), Luiz Zveiter, informou que hoje notificará oficialmente o técnico do Cruzeiro, Vanderlei Luxemburgo, sobre suas declarações a respeito do julgamento que concedeu dois pontos ao Internacional e retirou um da Ponte Preta. Na ocasião, o treinador disse que a equipe gaúcha somente estava à frente do Campeonato Brasileiro porque foi beneficiada pelo tribunal. Ele terá cinco dias para apresentar sua defesa. Se for considerado culpado pode ser suspenso por até um ano. "Ele falou de maneira indevida não contra o tribunal, mas contra a minha pessoa", disse Zveiter. "Por isso, dependendo do que o técnico do Cruzeiro vai relatar em sua defesa, a Procuradoria do STJD poderá denunciá-lo com base no Artigo nº 238 do CBDF (Código Disciplinar de Justiça Desportiva)." O artigo citado por Zveiter determina que o réu deve ser condenado ao "manifestar-se de forma desrespeitosa ou ofensiva contra ato ou decisão do Conselho Nacional de Desportos (CND), do Conselho Regional de Desportos (CRD), da entidades dirigentes e da Justiça Desportiva." A pena: suspensão de 30 a 180 dias. Mas, se a manifestação for feita por meio da imprensa, caso de Luxemburgo, a condenação será de 60 a 360 dias. No final de abril, o técnico do Cruzeiro declarou que "futebol se resolve dentro das quatro linhas. A Ponte Preta deveria ter perdido os pontos, mas o Inter não deveria ter sido beneficiado", disse. E prosseguiu: "no fim do Campeonato, se algum time chegar empatado com o Inter em número de pontos, seria injusto, já que os pontos no tapetão nem deveriam ter sido computados". Ele teria feito também referências a Zveiter. As críticas de Luxemburgo foram motivadas porque ao punir a Ponte Preta pela escalação de um jogador irregular e beneficiar o Internacional, o Cruzeiro havia caído para a vice-liderança do Campeonato Brasileiro. Luxemburgo reagiu agressivamente e demonstrou muita irritação ao ser perguntado hoje pelo Agência Estado sobre o caso. Limitou-se a dizer que "não era a hora para falar sobre o assunto", porque o Cruzeiro decide quarta-feira com o Vasco uma vaga na semifinal da Copa do Brasil. No entanto, fez questão de balbuciar: "não falei nada demais".