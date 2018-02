Tribunal dá novo ânimo do Fluminense A decisão da 1ª Comissão Disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), que puniu o São Caetano com a perda de 24 pontos por causa da morte do zagueiro Serginho, de um novo ânimo ao Fluminense, que pulou do 9º para o 8º lugar na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro e se manteve próxima da vaga para a Copa Sul-Americana. O meia Ramon pediu cautela para os demais jogadores tricolores, lembrando-os que o São Caetano vai recorrer da decisão e pode recuperar os pontos. A ordem então, segundo Ramon, é manter a concentração para o confronto contra o Paraná, sábado, fora de casa. "Temos que esquecer essa questão e focar nosso pensamento na vitória contra o Paraná, que será um adversário difícil", declarou Ramon. "Jogar no Paraná é sempre complicado. Por isso, a bola parada pode acabar fazendo a diferença".