Tribunal dá razão para o Cruzeiro O presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), Luiz Zveiter, indeferiu o pedido de Flamengo e Atlético-MG, que reivindicavam a impugnação de seus jogos com o Cruzeiro sob a alegação de que o atacante Márcio Nobre teria atuado de forma irregular. "Não houve erro nenhum do Cruzeiro e os pontos estão mantidos", disse Zveiter. Flamengo e Atlético-MG perderam para o Cruzeiro em campo e consideravam que Márcio Nobre havia sido inscrito no Campeonato Brasileiro fora do prazo legal. Eles se basearam em circular editada pelo Departamento de Registro e Transferência da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), que determinava o dia 28 de julho como data limite para a entrega na entidade dos documentos dos atletas relacionados para a competição. No entanto, o regulamento do Brasileiro estabelecia o dia 31 de julho como o do encerramento das inscrições. "O senhor Luiz Gustavo (vice-presidente do Departamento de Registros) não tem competência para alterar o regulamento do campeonato. Portanto, a circular que ele assinou não tem validade para o tribunal", disse Zveiter. Se o Cruzeiro perdesse seis pontos, o Brasileiro ganharia novo fôlego, com a inclusão de Santos, Coritiba, São Paulo e o próprio Atlético-MG, que subiria para 63 pontos, na disputa direta pelo título. Desde o início da competição, vários clubes foram beneficados ou prejudicados pela conquista ou perda de pontos no tapetão. A Ponte Preta esteve envolvida em três casos: obteve os pontos da derrota para o Paysandu, mas perdeu quatro na Justiça Esportiva: os da vitória sobre o Juventude e o do empate com o Internacional. De todos, o mais prejudicado até agora foi o Paysandu. Fora de campo, o clube paraense perdeu oito pontos. Outros recursos chegaram ao STJD, curiosamente sempre contra equipes de menor prestígio. O Goiás foi absolvido da denúncia de seis clubes de ter escalado irregularmente o atacante Grafite. O mesmo ocorreu ontem com o Bahia, que foi acusado pelo Vasco de ter levado a campo um atleta sem condições legais: Ariovaldo. O processo do clube carioca foi igualmente indeferido.