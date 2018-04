Tribunal de Justiça do Rio suspende licitação para concessão do Maracanã

RIO - Um dia depois do anúncio do consórcio vencedor, a licitação para concessão do Maracanã pelos próximos 35 anos foi suspensa. A juíza Gisele Guida de Faria, da 9ª Vara de Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Rio (TJ-RJ), concedeu liminar impedindo a contratação do consórcio Maracanã S.A., formado pela IMX de Eike Batista, a construtora Odebrecht e a norte-americana AEG. O governo do Rio informou que vai recorrer da decisão.

A liminar partiu de uma ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Rio (MP-RJ) em 9 de abril, a mesma que resultou em outra liminar que neste momento impede a demolição do parque aquático Júlio Delamare. Na decisão desta sexta-feira, a juíza afirma não ser "razoável" a destruição do Delamare, onde foram investidos R$ 10 milhões na reforma para o Pan de 2007, "ainda mais com a finalidade de construir um estacionamento/garagem que se prestará, unicamente, a aumentar a lucratividade da concessionária, sem que esse ganho seja compartilhado com o Poder Público".