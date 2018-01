Tribunal decide não punir Romário O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) não vai oferecer denúncia contra Romário, por causa da agressão do atleta a um torcedor, hoje, nas Laranjeiras. O procurador do tribunal, Lindolpho Marinho, disse que o jogador até poderia ser enquadrado no Artigo 314 do Código Brasileiro Disciplinar de Futebol (CBDF), que prevê suspensão de um a quatro jogos para atletas que assumam "atitude contrária à disciplina ou à moral desportiva, em relação a componente de sua representação, representação adversária ou de espectador." Mas afirmou que o STJD vai levar em consideração os serviços prestados por Romário para o futebol brasileiro, a fim de evitar uma punição pelo incidente.