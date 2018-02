Tribunal eleva indenização que Grêmio pagará a torcedor

A 6ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul elevou, nesta sexta-feira, de R$ 7 mil para R$ 20 mil a indenização que o Grêmio Foot Ball Porto Alegrense terá de pagar a título de danos morais a um torcedor que foi roubado e espancado por membros de uma torcida organizada dentro do estádio Olímpico o Grêmio Foot Ball Porto Alegrense receberá indenização por danos morais. Segundo o torcedor, as agressões partiram de membros da torcida organizada Garra Tricolor, após o jogo Grêmio e Atlético-PR, ocorrido em novembro de 2002. Após ganhar a causa em primeira instância, o torcedor recorreu da sentença e requereu majoração do valor da indenização. O Grêmio também recorreu da decisão, sustentando que não poderia ser responsabilizado pelas agressões promovidas por terceiros, tendo tomado todas as medidas cabíveis para garantir a segurança do público. Em sua defesa, o clube alegou ainda que, maioria dos casos, não é possível a prevenção de tais incidentes, mas somente a repressão, que estava a cargo da Brigada Militar. Outro ponto apresentado é que o Estatuto do Torcedor não poderia ser aplicado no caso porque estava vigente na época da agressão. O relator do processo, desembargador Odone Sanguiné, considerou que apesar de a Lei nº 10.671/03, conhecida como Estatuto do Torcedor, não ser aplicável por não estar vigente, no caso incide o Código de Defesa de Consumidor, que determina que o prestador de serviço é responsável por oferecer segurança ao consumidor e, em caso de defeito, responde objetivamente pelos danos causados. Sobre a responsabilidade do Grêmio, o relator observou que o clube garante a entrada desses integrantes no estádio e tem seus nomes cadastrados. Além disso, abriga a sede da torcida dentro do seu estádio, devendo responder pelos danos causados. Ele fixou a indenização em R$ 20 mil, decisão que foi acompanhada dos votos dos desembargadores Otávio Augusto de Freitas Barcellos e Ângelo Maraninchi Giannakos.