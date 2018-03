Tribunal inglês absolve jogador acusado de destruir táxi

Um tribunal britânico absolveu nesta sexta-feira o jogador Joey Barton, do Newcastle United (ING), que era acusado de destruir um táxi durante uma noite de diversão. O jogador cumpre atualmente uma pena de seis meses de prisão por agressão e desordem pública. Ele admitiu ter espancado um jovem em frente a uma loja da rede de fast-food McDonald's, em Liverpool (ING), no último mês de dezembro. Nesta sexta, ele acabou absolvido das acusações envolvendo o taxista com quem também teria brigado. O incidente ocorreu em março.