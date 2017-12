Tribunal investiga dirigente colombiano As denúncias de corrupção entre dirigentes de futebol na América do Sul estão se tornando comuns. Depois de o presidente da CBF, Ricardo Teixeira ter o indiciamento pedido pela CPI do Futebol, agora a suspeita recai sobre o presidente da Federação Colombiana de Futebol (FCF), Alvaro Fina . O dirigente foi convocado a comparecer a um tribunal esportivo dentro de cinco dias para depor no processo em que é acusado de irregularidades na movimentação do recursos da Copa América, realizada no país em meados de 2001. O Tribunal investiga a suspeita de que Fina teria fechado contratos irregulares para a comercialização da competição. O dirigente, que comenda a Federação já há seis anos, nega as acusações. ?Nunca, jamais, alguém poderá dizer que Alvaro Fina tirou um peso sequer da Federação?, disse ele. ?Eu acabei sendo julgado antecipadamente. Me condenaram com a clara intenção de me prejudicar?, acrescentou ele. Fina argumenta que pode até ter se equivocado ?em uma ou outra decisão administrativa, mas nunca agi com desonestidade?. garantiu.