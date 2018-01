Tribunal julga brasileiros do Vicenza O tribunal da Federação Italiana de Futebol denunciou os jogadores Jeda e Dedé, do Vicenza, por uso de passaportes portugueses falsos. Os dois brasileiros fazem parte da lista de atletas sob suspeita de atuar no país com documentos irregulares e ainda correm risco de suspensão. A Comissão de Disciplina decidiu também multar o Verona em US$ 40 mil porque a torcida entoou coros racistas contra o holandês Davids no jogo com a Juventus.