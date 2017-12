Tribunal julga Coritiba nesta segunda O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) começa nesta segunda-feira a julgar os casos referentes ao Campeonato Brasileiro e logo na primeira sessão já pode tomar uma decisão polêmica: punir o Coritiba com a perda de seis pontos. O clube paranaense será julgado a partir das 18 horas por ter escalado o atleta Ataliba supostamente de forma irregular, no jogo de estréia do Brasileiro, com o Guarani, em que venceu por 1 a 0. Se for confirmada a punição - quem julgará são os auditores da Primeira Comissão Disciplinar do STJD, portanto, a primeira instância do tribunal esportivo -, a tabela do Brasileiro sofrerá alterações, com uma queda acentuada do Coritiba. Além do problema envolvendo o Coritiba, o tribunal vai julgar outras questões importantes. A Ponte Preta e o Cruzeiro estão denunciados no Artigo 213 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD) e podem perder mando de campo de uma a três partidas. Isso por causa de incidentes ocorridos no jogo Ponte Preta x Corinthians, em 21 de abril, em Campinas, e no confronto Cruzeiro x Juventude, no mesmo dia, em Ipatinga. As eventuais punições não param por aí. O preparador físico do São Paulo, Luiz Carlos de Souza das Neves, pode ser suspenso de 30 a 120 dias por ter dado instruções à equipe "fora da área devida" no jogo São Paulo x Atlético-PR, em 22 de abril.